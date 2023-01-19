ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟

ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟

المبعوثُ الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي يجلِسُ وجهاً لوجه على طاولةٍ واحدة في نيويورك مع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة سعيد ايرواني...