حضور لافت للسعودية في مؤتمر دافوس ٢٠٢٣

نقاشات مؤتمر دافوس تتنقل بين الازمات العالمية ومساعدة الدول المأزومة



لافتٌ كان الحضور السعودي على مختلف الاصعدة في مؤتمر دافوس 2023 والذي بحث الفرص والحلول الاقتصادية بمشاركة 130 دولة من حول العالم.