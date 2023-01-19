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البرلمان الأوروبي يطلب من الاتحاد إدراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الإرهاب

أخبار دولية
2023-01-19 | 15:23
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البرلمان الأوروبي يطلب من الاتحاد إدراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الإرهاب
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البرلمان الأوروبي يطلب من الاتحاد إدراج الحرس الثوري الايراني على قائمة الإرهاب

طلب البرلمان الأوروبي الخميس من الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء لـ "المنظمات الإرهابية".
      
وتبنى النواب الأوروبيون المجتمعون في جلسة عامة قرارا برفع الأيدي يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد.
      
وحذرت طهران من أن مثل هذا القرار ستكون له "عواقب سلبية" في وقت تزداد مواضيع الخلاف مع الاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر على خلفية حركة الاحتجاج في البلاد والحرب في أوكرانيا.
     
والنص الذي تم تبنيه الخميس يؤكد صراحة وجوب إدراج فيلق القدس وميليشيا الباسيج التابعين للحرس الثوري على القائمة السوداء.
      
ومع الأخذ في الاعتبار أن الحرس الثوري حاضر في الاقتصاد الإيراني من خلال العديد من الشركات التي يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، يدعو النص أيضا إلى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" معه.
      
واعتبر يانيك جادو النائب الاوروبي عن حزب البيئة والخضر أن الوقت حان لإضافة "الذراع الأيديولوجية والقمعية لنظام الملالي" إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وأضاف "هكذا ستكون أوروبا بمستوى النضال الرائع للإيرانيين والايرانيات من أجل حرياتهم وقيم الاتحاد" مؤكدا أن الكرة أصبحت الآن في ملعب المجلس الأوروبي.
 
 

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