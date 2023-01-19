جنوب افريقيا تعلن عن اجراء مناورات بحرية مشتركة مع الصين وروسيا

جنوب افريقيا تعلن عن اجراء مناورات بحرية مشتركة مع الصين وروسيا



أعلنت جنوب إفريقيا التي تجنبت الانحياز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية، الخميس أنها ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة مع روسيا والصين الشهر المقبل تستمر 10 أيام.



وقال بيان صادر عن الجيش "في سبيل تعزيز العلاقات المزدهرة بين جنوب افريقيا وروسيا والصين، ستُجرى مناورات بحرية متعددة الجنسيات بين هذه الدول الثلاث".



ومن المقرر أن تجري المناورات التي تحمل اسم "موسي" وتعني "دخان" بلغة ال"تسوانا" المحلية بين 17 و27 شباط قبالة سواحل ديربان وريتشاردز باي.



وأشارت قوة الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا الى أن هذه المناورات هي الثانية من نوعها لقوات الدول الثلاث.



وأجريت المناورات البحرية للمرة الأولى في تشرين الثاني عام 2019 قبالة سواحل كيب تاون.



وأضاف البيان أن أكثر من 350 من أفراد جيش جنوب إفريقيا سيشاركون مع نظرائهم الروس والصينيين بهدف تبادل المهارات.



وتولت جنوب إفريقيا مؤخرا رئاسة مجموعة "بريكس" التي تضم أيضا البرازيل وروسيا والهند والصين لتحدي الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة وأوروبا.



ورفضت جنوب إفريقيا القوة القارية إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تبعه فرض الغرب عقوبات قاسية على موسكو.



وانتقد حزب التحالف الديموقراطي المعارض الرئيسي في جنوب إفريقيا هذه المناورات "السخيفة" التي تجري في "وقت حرج في التاريخ الجيوسياسي العالمي".



وقال وزير الدفاع في حكومة الظل كوبوس ماريه إن المناورات المشتركة تثبت أن الحكومة "منحازة"، مضيفا "من الواضح أن القيمة بالنسبة لروسيا تكمن في إبراز نفوذها الجيوسياسي في جنوب إفريقيا" في وجه حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

