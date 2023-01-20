الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منظمة أطباء بلا حدود تستنكر الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان مسافر يطا قسراً

أخبار دولية
2023-01-20 | 00:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منظمة أطباء بلا حدود تستنكر الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان مسافر يطا قسراً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منظمة أطباء بلا حدود تستنكر الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان مسافر يطا قسراً

رئيس بعثة المنظمة: إلى اين ستذهب كل هذه العائلات؟ هذا أمر غير مقبول بتاتاً

دانت منظمة أطباء بلا حدود "بشدّة" خطّة تهجير نحو ألف فلسطيني من بيوتهم في منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية المعيّنة حديثاً قد وافقت على هذه الخطّة التي تستهدف منطقة تنشط فيها المنظمة الطبية الدولية، إذ تقدم طواقمها الرعاية الصحية للسكان في مسافر يطا.

ورأت رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود دافيد كانتيرو بيريز أن هذه الخطوة تنذر بالمباشرة بتهجيرغالبية، إن لم يكن كافّة، سكّان مسافر يطا قسراً، وسألت "إلى اين ستذهب كل هذه العائلات؟ هذا أمر غير مقبول بتاتاً." 

وازداد الوضع سوءاً منذ شهر أيار 2022، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أزال أي عقبات قانونية تمنع تهجير الفلسطينيين قسراً من مسافر يطا وإخلاء المنطقة لجعلها منطقة عسكرية. 

ومؤخراً، أكد مسؤولون فلسطينيون أنه اعتبارا من كانون الثاني 2023، غالبية سكان مسافر يطا قد تلقوا إشعارات هدم المنازل وهم تحت خطر التهجير القسري في أي لحظة.

وتمارس السلطات الإسرائيلية ضغوطاً هائلة على السكان لدفعهم إلى ترك منطقة مسافر يطا من هدم المنازل، إلى نصب الحواجز، ومصادرة المركبات وفرض حظر التجول وغيرها من القيود على التنقّل. 

وبحسب فرق منظمة أطباء بلا حدود العاملين في المنطقة، فقد ازدادت حدة هذه الإجراءات في الأشهر الأخيرة، وأثرت بشدّة على حرية الحركة وعلى الصحة النفسية للسكان، كما حدّت من قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية. 

ويتم إجبار المرضى وكبار السن على الانتظار لساعات عدّة على الحواجز، وإرغامهم على المشي لفترات طويلة للوصول الى العيادات الطبية. ولا يسلم السكان من ذلك حتى في الحالات الطارئة، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.

واعتبرت كانتيرو بيريز أن هذه الإجراءات تؤثّر بشكل كبير على سكان مسافر يطا وتجعل حياتهم لا تطاق، فهم يعيشون في خوف مستمر، ولا يمكن التقليل من شأن الآثار النفسية للسكان، وبالأخص الأطفال منهم. ففي الفترات التي تشتد فيها عمليات هدم المنازل، يستقبل فريق الصحة النفسية في منظمتنا عدد أكبر من الناس الذين يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية لوقف خطة الاخلاء فوراً وإنهاء الإجراءات التقييدية التي تعيق وصول الفلسطينيين من سكان مسافر يطا إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية، كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سكان مسافر يطا وضمان احترام حقوقهم. 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

منظمة أطباء بلا حدود

منطقة مسافر يطا

الضفة الغربية

فلسطنيون

اسرائيل

LBCI التالي
واشنطن تعلن عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار
جنوب افريقيا تعلن عن اجراء مناورات بحرية مشتركة مع الصين وروسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-19

مقتل فلسطينيَين بالرصاص الاسرائيلي في جنين في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2022-12-12

مقتل فتاة فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

LBCI
أخبار دولية
2022-12-07

مقتل فلسطيني برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية

LBCI
امن وقضاء
2023-01-18

‏استنفار بين الجيش والقوات الاسرائيلية على خلفية قيام احدى الجرافات المعادية بخرق الخط الأزرق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:06

فرار 500 شخص من منازلهم في حي عشوائي في سيول جرّاء حريق هائل

LBCI
أخبار دولية
06:00

وصول أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة إلى سوليدار في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:31

مقتل 18 مدنيا في هجومين في بوركينا فاسو يشتبه في أن منفّذيهما جهاديون

LBCI
أخبار دولية
05:28

أوكرانيا تؤكد القاء القبض على سبعة "عملاء روس" قرب دنيبرو

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2022-12-05

نجوى كرم تلبّي دعوة "دولتشي آند غابانا" بحضور مالوما ومارك أنطوني (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
09:49

نصرالله: الوضع الدولي غادر منطقة الاستقرار وهو متّجه الى مزيد من التصعيد بالتالي عندما نتحدّث على خيارات يجب الانطلاق من اقتصاد منتج لا يعتمد على المساعدات

LBCI
آخر الأخبار
09:29

نصرالله: لا يجوز أن نيأس أو نستلم وهناك من يعيش هذا النوع من الاجواء "أننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً" إلاّ المغادرة من هذا البلد لذا الأهمّ هو التمسك بالأمل وعدم الاحباط

LBCI
فنّ
2023-01-12

نجوى كرم تكشف سرّ رشاقتها: "دايت من قبل رأس السنة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:30

قطوع الليلة الاولى للنواب المعتصمين في مجلس النواب مرّ: لا يمكن الاستمرار بهذا النهج التعطيلي

LBCI
أخبار لبنان
02:08

كيف تبدو الصورة في محيط مجلس النواب؟

LBCI
رياضة
14:41

مباراةٌ في السعودية تجمع نجوم العالم ونهائي كأس الخليج في العراق

LBCI
أخبار دولية
14:28

حضور لافت للسعودية في مؤتمر دافوس ٢٠٢٣

LBCI
أخبار دولية
14:25

ايران واميركا وجهًا لوجه في نيويورك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بين القضاء اللبناني والوفد القضائي الاوروبي تنسيق في الملف المالي ولكن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

في انتخابات الرئاسة.. القديم على قدمه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

هل من رهائن في قضية انفجار المرفأ؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:55

بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟

LBCI
امن وقضاء
04:55

أسعار المحروقات تواصل الارتفاع... كيف أصبحت؟

LBCI
أخبار دولية
04:19

لبنان يفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

كيف ستصبح السحوبات والقروض على سعر الـ١٥ الف؟

LBCI
اخبار البرامج
06:45

سيّدة خانت زوجها وواجهته مع عشيقها..."أرسلتُه إليه ليؤكد له علاقتنا"!

LBCI
فنّ
06:54

هل وقع الخلاف بين عاصي الحلاني ووائل كفوري؟.. إليكم الحقيقة!

LBCI
خبر كاذب
07:07

هل نادين لبكي مطلوبة لدى النيابة العامة الاستئنافية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة