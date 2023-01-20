منظمة أطباء بلا حدود تستنكر الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان مسافر يطا قسراً

رئيس بعثة المنظمة: إلى اين ستذهب كل هذه العائلات؟ هذا أمر غير مقبول بتاتاً

دانت منظمة أطباء بلا حدود "بشدّة" خطّة تهجير نحو ألف فلسطيني من بيوتهم في منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية.



وكانت الحكومة الإسرائيلية المعيّنة حديثاً قد وافقت على هذه الخطّة التي تستهدف منطقة تنشط فيها المنظمة الطبية الدولية، إذ تقدم طواقمها الرعاية الصحية للسكان في مسافر يطا.



ورأت رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود دافيد كانتيرو بيريز أن هذه الخطوة تنذر بالمباشرة بتهجيرغالبية، إن لم يكن كافّة، سكّان مسافر يطا قسراً، وسألت "إلى اين ستذهب كل هذه العائلات؟ هذا أمر غير مقبول بتاتاً."



وازداد الوضع سوءاً منذ شهر أيار 2022، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أزال أي عقبات قانونية تمنع تهجير الفلسطينيين قسراً من مسافر يطا وإخلاء المنطقة لجعلها منطقة عسكرية.



ومؤخراً، أكد مسؤولون فلسطينيون أنه اعتبارا من كانون الثاني 2023، غالبية سكان مسافر يطا قد تلقوا إشعارات هدم المنازل وهم تحت خطر التهجير القسري في أي لحظة.



وتمارس السلطات الإسرائيلية ضغوطاً هائلة على السكان لدفعهم إلى ترك منطقة مسافر يطا من هدم المنازل، إلى نصب الحواجز، ومصادرة المركبات وفرض حظر التجول وغيرها من القيود على التنقّل.



وبحسب فرق منظمة أطباء بلا حدود العاملين في المنطقة، فقد ازدادت حدة هذه الإجراءات في الأشهر الأخيرة، وأثرت بشدّة على حرية الحركة وعلى الصحة النفسية للسكان، كما حدّت من قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية.



ويتم إجبار المرضى وكبار السن على الانتظار لساعات عدّة على الحواجز، وإرغامهم على المشي لفترات طويلة للوصول الى العيادات الطبية. ولا يسلم السكان من ذلك حتى في الحالات الطارئة، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.



واعتبرت كانتيرو بيريز أن هذه الإجراءات تؤثّر بشكل كبير على سكان مسافر يطا وتجعل حياتهم لا تطاق، فهم يعيشون في خوف مستمر، ولا يمكن التقليل من شأن الآثار النفسية للسكان، وبالأخص الأطفال منهم. ففي الفترات التي تشتد فيها عمليات هدم المنازل، يستقبل فريق الصحة النفسية في منظمتنا عدد أكبر من الناس الذين يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق.



ودعت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية لوقف خطة الاخلاء فوراً وإنهاء الإجراءات التقييدية التي تعيق وصول الفلسطينيين من سكان مسافر يطا إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية، كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سكان مسافر يطا وضمان احترام حقوقهم.