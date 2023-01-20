واشنطن تعلن عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار

شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتّحدة الأميركية



أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار تشمل خصوصا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلف لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز أبرامز.



وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز برادلي ستُضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهّد بها في 6 كانون الثاني، فضلا عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر حسبما قال البنتاغون في بيان.