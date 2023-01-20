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بايدن يقلل من أهمية الضجة التي أثارتها الوثائق السرية

أخبار دولية
2023-01-20 | 00:57
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بايدن يقلل من أهمية الضجة التي أثارتها الوثائق السرية
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بايدن يقلل من أهمية الضجة التي أثارتها الوثائق السرية

بايدن: لا أشعر بأي ندم أنا أطبّق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل

قلل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلاكته الخاصة، قائلا: "ليس ثمة شيء هناك".
 
وردا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن: "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء هناك". وأضاف "لا أشعر بأي ندم. أنا أطبّق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".

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