وزير الدفاع الألماني: لا قرار حتى الآن حول تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد

وزير الدفاع الألماني: لا قرار حتى الآن حول تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد

أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد الجمعة أن أي قرار لم يتخذ حتى الآن حول إحتمال تسليم كييف دبابات ليوبارد الألمانية الصنع والتي تطالب بها أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.



وقال بوريس بيستوريوس في مؤتمر صحافي إن المسألة "نوقشت" بين حلفاء أوكرانيا المجتمعين في رامشتاين في غرب ألمانيا، لكن "لم يتم إتخاذ أي قرار".



واضاف: "لا يمكن أن نقول اليوم متى سيتم إتخاذ قرار وما سيكون عليه القرار في شأن دبابات ليوبارد".