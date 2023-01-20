بولندا "مقتنعة" بإمكان تشكيل تحالف لمنح أوكرانيا دبابات ليوبارد

أعرب وزير الدفاع البولندي عن "اقتناعه" بأن الحلفاء المجتمعين في رامشتاين بألمانيا سينجحون في تشكيل تحالف لمنح أوكرانيا دبابات ليوبارد.



وقال ماريوش بلاشتشاك بعد اجتماع للمسؤولين العسكريين من نحو خمسين دولة داعمة لأوكرانيا في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين جنوب غرب ألمانيا: "أنا مقتنع بأن تشكيل هذا التحالف سيكلل بالنجاح".



وأبدت بولندا استعدادها لإرسال 14 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا ضمن تحالف دولي شرط حصولها على الضوء الأخضر من ألمانيا المصنّعة لهذا الطراز من الدبابات.



وأضاف بلاشتشاك: "هذا الأمل ينبع من حقيقة أن وزراء دفاع 15 دولة اجتمعوا على هامش مؤتمر اليوم وناقشنا" هذه المسألة، مشيرا الى أنه سيلتقي أيضا نظيره الألماني بوريس بيستوريوس.



وكشف أيضا أن وارسو "ستجهّز وتدرّب عسكريين أوكرانيين" بموجب حزمة المساعدات الجديدة لكييف.



وأوضح أن التدريب يشمل خصوصا "استعمال عربات مشاة قتالية ودبابات تي-72".



وليوبارد من بين الدبابات الثقيلة الحديثة المصممة غربيا والتي تطالب بها كييف حلفاءها، ويقدّر خبراء أنها ستعطي القوات الأوكرانية أفضليّة حاسمة في المعارك المقبلة في شرق أوكرانيا.