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الإفراج مؤقتًا عن ثلث 1400 شخص أوقفوا في إطار أعمال الشغب في البرازيل

أخبار دولية
2023-01-21 | 01:07
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الإفراج مؤقتًا عن ثلث 1400 شخص أوقفوا في إطار أعمال الشغب في البرازيل
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الإفراج مؤقتًا عن ثلث 1400 شخص أوقفوا في إطار أعمال الشغب في البرازيل

الإفراج مؤقتًا عن ثلث 1400 شخص أوقفوا في إطار أعمال الشغب في البرازيل

حكم قاض في المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل بالإفراج مؤقتًا عن 464 شخصًا يشتبه بمشاركتهم في إقتحام مراكز السلطة الذي شهدته برازيليا، في حين أبقى على 942 آخرين في الحبس، على ما أفادت أجهزته.
     
ودرس القاضي ألكسندر دي مواريش 1406 ملفات لأشخاص يشتبه بضلوعهم في إقتحام مراكز السلطة في العاصمة البرازيلية وتخريبها، على ما أوضحت المحكمة في بيان.
     
وأوقف أكثر من ألفي شخص منذ الثامن من كانون الثاني عندما اجتاح آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي ومقر الكونغرس والمحكمة العليا مخربين الأثاث وأعمالًا فنية لا تقدر بثمن وجزءًا من المنشآت.
 
وأتى هذا الهجوم بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السلطة بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية في تشرين الأول.

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