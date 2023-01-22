انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو

سُمع دوي انفجار وإطلاق نار في هجوم ما زال مستمرا على مقر رئاسة البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة وشهود.وقال الشرطي عبد الله محمد: "فجّر إرهابيون سيارة محملة متفجرات على جدار محيط بمركز تسوق مقديشو، بجوار مقر إدارة محافظة بنادر" فيما أفاد شهود أن إطلاق النار ما زال مستمرا قرب مقر رئاسة البلدية.