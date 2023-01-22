الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو

أخبار دولية
2023-01-22 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو

انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو

سُمع دوي انفجار وإطلاق نار في هجوم ما زال مستمرا على مقر رئاسة البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة وشهود.
     
وقال الشرطي عبد الله محمد: "فجّر إرهابيون سيارة محملة متفجرات على جدار محيط بمركز تسوق مقديشو، بجوار مقر إدارة محافظة بنادر" فيما أفاد شهود أن إطلاق النار ما زال مستمرا قرب مقر رئاسة البلدية.
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

انفجار

إطلاق نار

هجوم

رئاسة البلدية

مقديشو

LBCI التالي
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا "رائدتين في إعادة تأسيس" أوروبا
شولتس: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-12

سماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب فندق في كابول

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-12

سماع دوي انفجار قوي وإطلاق نار قرب فندق في كابول

LBCI
أخبار دولية
06:14

تسعة قتلى في إطلاق نار مساء السبت في كاليفورنيا

LBCI
آخر الأخبار
06:00

تسعة قتلى في إطلاق نار مساء السبت في كاليفورنيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:47

إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متّجهة من بولندا إلى اليونان

LBCI
أخبار دولية
11:40

تفكيك شبكة في إسبانيا تستغل لاجئين أوكرانيين

LBCI
أخبار دولية
10:02

وزارة الدفاع الأوكرانية تنفي اتهامات بالفساد

LBCI
أخبار دولية
09:51

سجينات في ايران يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-09

بعد قضاء 38 عاماً في الفضاء... قمر اصطناعي "ميت" يعود إلى الأرض!

LBCI
امن وقضاء
15:23

الجيش: توقيف أشخاص لتورطهم في أعمال سرقة

LBCI
أخبار لبنان
02:39

مؤتمر "العقد الجديد" من نظام الطائف الى النظام الفدرالي

LBCI
أمن وقضاء
2022-12-22

أمن الدولة - البترون تتابع عمليات بيع الطوابع المالية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:00

راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية

LBCI
منوعات
07:56

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

LBCI
أخبار لبنان
07:52

كيف هي صورة اليوم الرابع من اعتصام بعض نواب التغيير داخل مجلس النواب؟

LBCI
امن وقضاء
07:50

دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية

LBCI
أخبار لبنان
06:06

عودة: الشعب يفتقر ويموت ليغتني المسؤولون ويحيون

LBCI
أخبار لبنان
04:26

الراعي: يُخطئ من يظنُ أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟

LBCI
رياضة
13:46

محبو كرة القدم يترقبون المباراة الرسمية الاولى لرونالدو مع نادي النصر السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

موعد لجلسة اللجان النيابية المشتركة الخميس... ماذا في الشكل والمضمون؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:29

فرقة "ميّاس" تبهر العالم من جديد... عرض مميز مع بيونسيه في دبي

LBCI
أخبار سياسية
05:33

معلومات للـLBCI: النائبان ميشال معوض وياسين ياسين سينضمان للنواب في المجلس مساء اليوم

LBCI
أخبار سياسية
07:05

معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

رصاصة طائشة تصيب ابن الـ١٢ عامًا… والعناية الإلهية تنقذه

LBCI
امن وقضاء
01:36

الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم

LBCI
منوعات
07:56

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

LBCI
امن وقضاء
07:50

دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة