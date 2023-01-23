تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجوماً أسفر عن مقتل 23 مدنياً في شرق الكونغو الديموقراطية

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجوماً أسفر عن مقتل 23 مدنياً في شرق الكونغو الديموقراطية



تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الإثنين هجوماً أودى بحياة 23 مدنياً في قرية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وأعلن التنظيم في بيان عبر حساباته على تطبيق تلغرام أنّ مقاتليه هاجموا الأحد قرية ماكونغوي بالأسلحة، قبل أن يعمدوا إلى حرق عدد من المنازل، في هجوم نسبه مسؤول محلّي إلى فصيل "القوات الديموقراطية المتحالفة"، الذي يعدّ أحد فروع التنظيم الجهادي في وسط أفريقيا.