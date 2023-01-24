استمرار التظاهرات في البيرو ووزير الداخلية لا يرى نهاية لها



استخدمت شرطة مكافحة الشغب في البيرو الغاز المسيل للدموع الاثنين لتفريق التظاهرات المطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، فيما توقع وزير الداخلية استمرار الاضطرابات التي تجتاح البلاد.





وسار مئات المتظاهرين في وسط ليما للمطالبة برحيل بولوارتي حيث هتف البعض "دينا قاتلة"، قبل ان تطلق الشرطة وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.





والأزمة التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس اليساري بيدرو كاستيو أوائل الشهر الماضي تنبع إلى حد كبير من التفاوت بين طبقة النخبة في البلاد والريفيين الفقراء من السكان الأصليين في منطقة الأنديز الجنوبية الذين رأوا في كاستيو أملا بجعل حياتهم افضل.