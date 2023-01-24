فرنسا أعادت الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا

أعادت فرنسا الثلاثاء 15 امرأة و32 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، على ما أعلنت وزارة الخارجية.





واعلنت الوزارة في بيان "سلم القاصرون إلى الأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية اجتماعية" مضيفة أن "البالغات سلّمن إلى السلطات القضائية المختصة".