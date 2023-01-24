بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق نار في كاليفورنيا

حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على التحرك "بسرعة" لحظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق نار في كاليفورنيا خلال 48 ساعة.وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، "نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في كافة أنحاء الولايات المتحدة تتطلب تحركًا أقوى. أحضّ مرة جديدة مجلسَي الكونغرس على التحرك بسرعة وإحالة (قانون) حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأميركية آمنة".