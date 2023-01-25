الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النروج تطرح عددا قياسيا من مناطق التنقيب في القطب الشمالي لاستكشاف النفط والغاز
أخبار دولية
2023-01-25 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
النروج تطرح عددا قياسيا من مناطق التنقيب في القطب الشمالي لاستكشاف النفط والغاز
النروج تطرح عددا قياسيا من مناطق التنقيب في القطب الشمالي لاستكشاف النفط والغاز
أعلنت النروج أنها تخطط لطرح عدد قياسي من مناطق التنقيب عن الغاز والنفط في القطب الشمالي أمام الشركات للاستكشاف، ما استدعى تنديد منظمات بيئية غير حكومية بهذا الترويج "العدواني" لاستخدام الوقود الأحفوري.
واقترحت الدولة الاسكندنافية التي تعد من أبرز منتجي الغاز الطبيعي والنفط في أوروبا 92 منطقة تنقيب، بينها 78 منطقة في بحر بارنتس في أقصى الشمال.
أما المناطق الـ14 الأخرى فهي في بحر النروج بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية.
وقال وزير النفط والطاقة النروجي تيري آسلاند في بيان إن "الاستكشافات الجديدة ضرورية لمواصلة تطوير المناطق النرويجية" وهي أيضا مهمة لأوروبا.
وهذا الإعلان جزء من جولة منح تراخيص التنقيب السنوية في المناطق "الناضجة" كما تسمى، أي المناطق التي تم استكشافها على نطاق واسع.
وكانت حكومة يسار الوسط التي تفتقر إلى الغالبية البرلمانية قد توصلت إلى اتفاق مع حزب اليسار الاشتراكي العام الماضي لمنع التنقيب في المناطق غير المستكشفة بحلول عام 2025.
وأثارت مقترحات الحكومة بطرح هذا العدد الكبير من المناطق أمام الاستكشاف الغضب في أوساط المنظمات البيئية.
وأدان ترولس غولوسن رئيس فرع النروج في منظمة "أصدقاء الأرض" جولة الامتيازات الجديدة "شديدة العدوانية" والمطروحة في وقت تحض فيه الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة على تقليص التنقيب عن النفط لتحقيق أهداف مؤتمر المناخ.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن اقتراح لحكومة النروجية ينتهك الالتزام بعدم استكشاف الأراضي العذراء.
لكن المعارضة اليمينية المدافعة القوية عن قطاع النفط النروجي رأت في هذه الخطوة "لعبة تكتيكية" من قبل الحكومة لمنح نفسها أوراق مساومة لاستخدامها في المفاوضات المستقبلية مع اليسار الاشتراكي.
ورحبت هيئة صناعة النفط "أوفشور نورج" بفتح "مناطق جذابة" امام التنقيب.
ويتعين على شركات النفط تقديم طلباتها في وقت لاحق هذا العام، وسيتم منح التراخيص في كانون الثاني 2024.
ويعد بحر بارنتس منطقة منتجة بالنسبة الى قطاع الطاقة، لكن عمليات استخراج النفط والغاز تتم حتى الآن في موقعين فقط في المياه النروجية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أخبار دولية
النروج
مناطق التنقيب
القطب الشمالي
النفط
الغاز
التالي
كريس هبكينز يتولى رسميا رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن
لجنة برلمانية سويسرية تقترح تعديل قانون الحياد للسماح بتصدير أسلحة الى أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-21
باكستان تعتزم بدء إستيراد النفط والغاز من روسيا في آذار
أخبار دولية
2023-01-21
باكستان تعتزم بدء إستيراد النفط والغاز من روسيا في آذار
0
آخر الأخبار
2023-01-19
نصرالله: قطعاً وحتماً وجزماً يوجد نفط في أرضنا وما أوقف الاستخراج هو السياسة وهذا يعطينا ثروةً هائلةً ولكن لا يجب أن نبني اقتصادنا على النفط والغاز
آخر الأخبار
2023-01-19
نصرالله: قطعاً وحتماً وجزماً يوجد نفط في أرضنا وما أوقف الاستخراج هو السياسة وهذا يعطينا ثروةً هائلةً ولكن لا يجب أن نبني اقتصادنا على النفط والغاز
0
آخر الأخبار
2023-01-09
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": ليس من الضرورة إنشاء شركة وطنية لقطاع النفط والغاز وكثير من البلدان نجحت في هذا القطاع من خلال القطاع الخاص، فممكن أن تؤدي الشركة الوطنية إلى مزيد من المشاكل
آخر الأخبار
2023-01-09
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": ليس من الضرورة إنشاء شركة وطنية لقطاع النفط والغاز وكثير من البلدان نجحت في هذا القطاع من خلال القطاع الخاص، فممكن أن تؤدي الشركة الوطنية إلى مزيد من المشاكل
0
آخر الأخبار
2023-01-09
عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ "عشرين 30": الاتفاق عادل ومنصف والنفط والغاز لن ينقذا لبنان بل الاصلاحات
آخر الأخبار
2023-01-09
عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ "عشرين 30": الاتفاق عادل ومنصف والنفط والغاز لن ينقذا لبنان بل الاصلاحات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:12
فقدان ثمانية بحارة جراء غرق سفينة شحن قرب اليابان
أخبار دولية
01:12
فقدان ثمانية بحارة جراء غرق سفينة شحن قرب اليابان
0
أخبار دولية
00:25
كريس هبكينز يتولى رسميا رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن
أخبار دولية
00:25
كريس هبكينز يتولى رسميا رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن
0
أخبار دولية
00:22
لجنة برلمانية سويسرية تقترح تعديل قانون الحياد للسماح بتصدير أسلحة الى أوكرانيا
أخبار دولية
00:22
لجنة برلمانية سويسرية تقترح تعديل قانون الحياد للسماح بتصدير أسلحة الى أوكرانيا
0
أخبار دولية
14:05
زيلينسكي يطالب ماكرون بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس
أخبار دولية
14:05
زيلينسكي يطالب ماكرون بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
03:21
معلومات للـLBCI: وزارة الطاقة تؤكد عدم صدور جدول أسعار المحروقات حتى الآن والأسعار التي يتم التداول بها ليست رسمية ووزير الطاقة لم يوقع جدول تركيب أسعار المحروقات بعد والجدول سيصدر بعد قليل
امن وقضاء
03:21
معلومات للـLBCI: وزارة الطاقة تؤكد عدم صدور جدول أسعار المحروقات حتى الآن والأسعار التي يتم التداول بها ليست رسمية ووزير الطاقة لم يوقع جدول تركيب أسعار المحروقات بعد والجدول سيصدر بعد قليل
0
منوعات
2022-12-16
طالب ياباني يُثير الإعجاب... ألقى قصيدةً لنزار قباني باللغة العربية خلال مسابقة في طوكيو (فيديو)
منوعات
2022-12-16
طالب ياباني يُثير الإعجاب... ألقى قصيدةً لنزار قباني باللغة العربية خلال مسابقة في طوكيو (فيديو)
0
أخبار دولية
2022-12-04
إلغاء شرطة الأخلاق في إيران من قبل السلطات المختصة
أخبار دولية
2022-12-04
إلغاء شرطة الأخلاق في إيران من قبل السلطات المختصة
0
فنّ
2023-01-21
ابن شقيقة سيرين عبد النور يتعافى من السرطان.. "طلعت منها يا بطل"
فنّ
2023-01-21
ابن شقيقة سيرين عبد النور يتعافى من السرطان.. "طلعت منها يا بطل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:16
توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟
أخبار لبنان
02:16
توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟
0
رياضة
14:03
أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا
رياضة
14:03
أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مهرجان البستان ينطلق هذا العام بعنوان إيقاعات السلام بأصوات وألحان فرق عانت من ويلات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مهرجان البستان ينطلق هذا العام بعنوان إيقاعات السلام بأصوات وألحان فرق عانت من ويلات الحرب
0
أخبار لبنان
13:31
اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين
أخبار لبنان
13:31
اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين
0
أخبار لبنان
13:29
يعقوبيان باتت الليلة الماضية في المجلس مع صليبا وخلف
أخبار لبنان
13:29
يعقوبيان باتت الليلة الماضية في المجلس مع صليبا وخلف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
2
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
16:11
محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين
امن وقضاء
16:11
محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين
4
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
5
امن وقضاء
13:25
تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة
امن وقضاء
13:25
تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة
6
امن وقضاء
16:48
معلومات للـLBCI: نقابة موزعي قوارير الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان تعلن التوقف عن توزيع القوارير إبتداءً من الغد وذلك بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار
امن وقضاء
16:48
معلومات للـLBCI: نقابة موزعي قوارير الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان تعلن التوقف عن توزيع القوارير إبتداءً من الغد وذلك بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار
7
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
8
فنّ
04:11
نادين الراسي على سرير المرض... تفاصيل الصورة الّتي أقلقت محبّيها
فنّ
04:11
نادين الراسي على سرير المرض... تفاصيل الصورة الّتي أقلقت محبّيها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store