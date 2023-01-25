الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل طيارين في تحطم طائرة في الفيليبين فيما أخرى لا تزال مفقودة

أخبار دولية
2023-01-25 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل طيارين في تحطم طائرة في الفيليبين فيما أخرى لا تزال مفقودة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقتل طيارين في تحطم طائرة في الفيليبين فيما أخرى لا تزال مفقودة

مقتل طيارين في تحطم طائرة في الفيليبين فيما أخرى لا تزال مفقودة

لقي طيّاران في سلاح الجوّ الفيليبيني حتفهما الأربعاء في تحطّم طائرة كانا على متنها، فيما كانت فرق إنقاذ تبحث عن طائرة أخرى فُقدت قبل يوم وعلى متنها ستة أشخاص، على ما ذكرت السلطات.
      
وقال قائد الشرطة في مقاطعة باتان الكولونيل روميل فيلاسكو لوكالة فرانس برس إن طائرة عسكرية من طراز "اس اف 260 ماركيتي" SF260 Marchetti سقطت خلال تدريب على حقل أرز في بلدة بيلار القريبة من مانيلا، ما أدّى إلى مقتل قائدها وطيار آخر.
      
وقال فيلاسكو بعد زيارة موقع التحطّم "حطام بالفعل. لقد فُصلت الأجنحة".
      
وأضاف "أحد لا يمكنه أن ينجو من ذلك"، مشيرًا إلى أن الجثتَين قد انتُشلتا.
     
وصرّح المتحدث باسم القوات الجوية الكولونيل كونسويلو كاستيو لصحافيين أن التحقيق جار لتحديد سبب "الحادثة".
      
وفي حزيران 2021، جمّد الجيش مؤقتًا أسطوله الكامل من نوع "بلاك هوك" بعد تحطم مروحية من طراز "اس-70 آي" S-70i خلال تدريب ليلي ومقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم ستة أشخاص.
     
وفي حادث منفصل في الجبال في شمال البلاد، فشلت طائرة من طراز سيسنا، وعلى متنها طيار وخمسة ركاب، في الوصول إلى مهبط بعيد الثلاثاء، وفق هيئة الطيران المدني الفيليبينية.
      
وكانت الطائرة المفقودة قد أقلعت من مطار كاوايان واتخذت طريقًا كان ليتيح لها التحليق فوق سلسلة جبال سييرا مادري، حسبما قال الناطق باسم الهيئة الناظمة للطيران إريك أبولونيو.
      
وأضاف في بيان أن مراقبي الحركة الجوية بدأوا "بحثًا عن اتصالات" عندما لم تستجب الطائرة بعد نصف ساعة من موعد هبوطها المفترض.
      
وأشار إلى أن عملية البحث والإنقاذ توقفت موقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية الأربعاء.
 

 
     

            
 
 

     

آخر الأخبار

أخبار دولية

أخبار دولية

قتلى

طيارين

تحطم طائرة

الفيليبين

LBCI التالي
الجيش النيجري يعلن مقتل 11 "إرهابيا"
الكرملين: الدبابات الغربية سوف "تحترق" إذا سُلمت لأوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-02

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في الفيليبين إلى 51

LBCI
أخبار دولية
2022-12-28

إرتفاع حصيلة قتلى فيضانات الفيليبين إلى 25 شخصًا

LBCI
أخبار دولية
2022-12-26

أربعة قتلى وفرار عشرات الآلاف من منازلهم بسبب فيضانات وعاصفة في الفيليبين

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-24

احصاءات غرفة التحكم: 3 قتلى و11 جريح في 10 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:54

كييف ترحّب بموافقة برلين على تسليمها دبابات ليوبارد وتعتبرها "خطوة أولى"

LBCI
أخبار دولية
05:51

الجيش النيجري يعلن مقتل 11 "إرهابيا"

LBCI
أخبار دولية
04:59

الكرملين: الدبابات الغربية سوف "تحترق" إذا سُلمت لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:57

توقيف مشتبه به في إرسال رسائل مفخخة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-01-21

مشهد نادر... مصور يوثق لحظة تخلّص أيل من قرونه (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-01-23

إبداع فيروز وميّاس ونيكولا جبران في فيديو واحد.. حفل بيونسيه ببصمة لبنانيّة!

LBCI
أخبار لبنان
09:58

سيتم اخلاء سبيل حسن قريطم الموقوف في قضية المرفأ من مركز أمن الدولة في غضون ثوانٍ

LBCI
امن وقضاء
2023-01-23

مقتل مواطن وإصابة إبنه في حادث سير على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:46

إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف

LBCI
أخبار لبنان
05:58

إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الاسكوا.. شيا: لمساعدة الجنود فيما نلح على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة

LBCI
امن وقضاء
05:56

جلسة لمجلس القضاء الاعلى جلسة الخميس المقبل

LBCI
أخبار لبنان
05:38

روابط التعليم الرسمي تدعو الى التصويت على تمديد الاضراب الاسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:34

صدور جدول أسعار معدّل أفرج عن عملية تسليم المحروقات.. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:47

كرامي بعد لقائه باسيل: المخرج الوحيد هو بالحوار

LBCI
أخبار لبنان
02:16

توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟

LBCI
رياضة
14:03

أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:07

المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!

LBCI
امن وقضاء
16:11

محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين

LBCI
امن وقضاء
08:14

مدعي عام التمييز غسان عويدات قرر اطلاق سراح جميع الموقوفين دون استثناء ومنعهم من السفر في قضية انفجار المرفأ

LBCI
امن وقضاء
13:25

تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة

LBCI
امن وقضاء
09:28

مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه

LBCI
امن وقضاء
08:26

معلومات للـLBCI: القاضي غسان عويدات يدعي على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويقرر منعه من السفر

LBCI
امن وقضاء
16:48

معلومات للـLBCI: نقابة موزعي قوارير الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان تعلن التوقف عن توزيع القوارير إبتداءً من الغد وذلك بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار

LBCI
امن وقضاء
03:21

معلومات للـLBCI: وزارة الطاقة تؤكد عدم صدور جدول أسعار المحروقات حتى الآن والأسعار التي يتم التداول بها ليست رسمية ووزير الطاقة لم يوقع جدول تركيب أسعار المحروقات بعد والجدول سيصدر بعد قليل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة