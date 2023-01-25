مقتل طيارين في تحطم طائرة في الفيليبين فيما أخرى لا تزال مفقودة

مقتل طيارين في تحطم طائرة في الفيليبين فيما أخرى لا تزال مفقودة



لقي طيّاران في سلاح الجوّ الفيليبيني حتفهما الأربعاء في تحطّم طائرة كانا على متنها، فيما كانت فرق إنقاذ تبحث عن طائرة أخرى فُقدت قبل يوم وعلى متنها ستة أشخاص، على ما ذكرت السلطات.



وقال قائد الشرطة في مقاطعة باتان الكولونيل روميل فيلاسكو لوكالة فرانس برس إن طائرة عسكرية من طراز "اس اف 260 ماركيتي" SF260 Marchetti سقطت خلال تدريب على حقل أرز في بلدة بيلار القريبة من مانيلا، ما أدّى إلى مقتل قائدها وطيار آخر.



وقال فيلاسكو بعد زيارة موقع التحطّم "حطام بالفعل. لقد فُصلت الأجنحة".



وأضاف "أحد لا يمكنه أن ينجو من ذلك"، مشيرًا إلى أن الجثتَين قد انتُشلتا.



وصرّح المتحدث باسم القوات الجوية الكولونيل كونسويلو كاستيو لصحافيين أن التحقيق جار لتحديد سبب "الحادثة".



وفي حزيران 2021، جمّد الجيش مؤقتًا أسطوله الكامل من نوع "بلاك هوك" بعد تحطم مروحية من طراز "اس-70 آي" S-70i خلال تدريب ليلي ومقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم ستة أشخاص.



وفي حادث منفصل في الجبال في شمال البلاد، فشلت طائرة من طراز سيسنا، وعلى متنها طيار وخمسة ركاب، في الوصول إلى مهبط بعيد الثلاثاء، وفق هيئة الطيران المدني الفيليبينية.



وكانت الطائرة المفقودة قد أقلعت من مطار كاوايان واتخذت طريقًا كان ليتيح لها التحليق فوق سلسلة جبال سييرا مادري، حسبما قال الناطق باسم الهيئة الناظمة للطيران إريك أبولونيو.



وأضاف في بيان أن مراقبي الحركة الجوية بدأوا "بحثًا عن اتصالات" عندما لم تستجب الطائرة بعد نصف ساعة من موعد هبوطها المفترض.



وأشار إلى أن عملية البحث والإنقاذ توقفت موقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية الأربعاء.





















