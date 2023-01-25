واشنطن سترسل لكييف 31 دبابة أبرامز

أعلن مسؤول أميركي كبير أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.



وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ "الولايات المتّحدة سترسل 31 دبابة من طراز إم1 أبرامز"، مضيفاً: "سترون مئات المركبات المدرّعة - مركبات ذات قدرات استثنائية - والدبابات تصل إلى أوكرانيا، والأهم من ذلك أنّها ستصل مع أطقم مدرّبة".