النروج سترسل لأوكرانيا دبابات ليوبارد-2

وزير الدفاع: النروج والحكومة تدعمان تقديم دبّابات لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع النروجي بيورن آريلد غرام أنّ بلاده سترسل دبّابات ليوبارد-2 إلى أوكرانيا في إطار الهبات العسكرية التي قرّر الغرب تقديمها لكييف للتصدّي للغزو الروسي.



وقال الوزير في مقابلة مع قناة "ان ار كيه" التلفزيونية الحكومية: "النروج والحكومة تدعمان تقديم دبّابات لأوكرانيا. النروج ستشارك" في المبادرة الغربية، لكن من دون أن يحدد عدد الدبّابات التي سترسلها أوسلو إلى كييف.