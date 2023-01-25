بايدن: إرسال دبابات لأوكرانيا لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الدبّابات الغربية التي قرّرت الولايات المتّحدة وحلفاؤها، وفي مقدّمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للغزو الروسي "لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".



وقال بايدن إنّ إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار "التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها... هذا الأمر لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".