زيلينسكي: شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا

زيلينسكي رحّب بقرار بايدن تزويد كييف دبّابات أبرامز الأميركية

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار نظيره الأميركي جو بايدن تزويد كييف دبّابات أبرامز الأميركية، معتبراً حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة "خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي".



وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم".



وأضاف: "العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا".