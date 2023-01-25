مقتل مساعد كنسي وإصابة آخرين بينهم كاهن في هجوم بسلاح أبيض في إسبانيا

هجوم بسلاح أبيض استهدف كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب اسبانيا



قتل مساعد كنسي وأصيب كاهن بجروح في هجوم بسلاح أبيض استهدف كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب اسبانيا، وفق ما أكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، مؤكداً توقيف رجل.



وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان مقتضب: "قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل، نفذ شخص هجوماً بسلاح أبيض، فقتل شخصاً وأصاب آخرين في كنيسة سان لورنزو في ألخيسيراس، في مقاطعة قادس. وأوقف المهاجم ووضع قيد الحجز".