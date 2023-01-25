زيلينسكي يطالب الغربيين بتزويد قواته صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

زيلينسكي يطالب بتزويد قواته صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات



طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أميركية وألمانية إلى كييف.



وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي المصوّر: "يجب أن نسمح أيضاً بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا أمر مهمّ. يجب علينا أيضاً توسيع تعاوننا في مجال المدفعية وإرسال طائرات مقاتلة".