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إنقاذ 95 مهاجرا وفقدان أربعة قبالة الساحل الليبي

أخبار دولية
2023-01-26 | 00:44
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إنقاذ 95 مهاجرا وفقدان أربعة قبالة الساحل الليبي
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إنقاذ 95 مهاجرا وفقدان أربعة قبالة الساحل الليبي

سفينة "أوشن فايكنغ" تنقذ 95 مهاجرا قبالة الساحل الليبي.. وفقدان أربعة

أنقذت سفينة "أوشن فايكنغ" 95 مهاجرا قبالة الساحل الليبي الأربعاء، لكن أربعة على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، وفق ما أفادت منظمة فرنسية غير حكومية تدير سفينة الإنقاذ.
     
وقال مهاجرون إن أربعة أشخاص على الأقل سقطوا في البحر قبيل وصول رجال الإنقاذ إلى قاربهم المحمّل فوق طاقته. 
 
وكانت طائرة تابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية قد رصدت القارب في البحر وأطلقت نداءات استغاثة. 
     
وبحثت فرق تابعة لمنظمة "أس أو أس ميديترانيه" التي تدير "أوشن فايكنغ" عن المهاجرين المفقودين لساعات دون جدوى.
 
وأعربت المنظمة عن أسفها لأن "زورقي دورية ليبيين كانا في المنطقة غادرا دون الاستجابة لطلب المساعدة في عملية البحث".
 
ويعد طريق الهجرة وسط البحر المتوسط من الأخطر في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التي قدّرت فقدان 1,377 مهاجرا في هذه المنطقة عام 2022.

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