لوحة تكرّم ذكرى إقامة الخميني في فرنسا تتعرض للتخريب

الجدل حول اللوحة تصاعد

تعرّضت لوحة عرض مثبتة على أرض خاصة لتكريم ذكرى إقامة الزعيم الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني في فرنسا للتخريبن بحسب الشرطة الفرنسية.



ووُضعت اللافتة ذات الواجهة الزجاجية أمام المنزل الذي أقام فيه الخميني لأشهر عدة في بلدة نوفل-لو-شاتو قرب باريس أواخر السبعينات، قبل أن يعود إلى إيران لتأسيس الجمهورية الإسلامية.



ومع الاحتجاجات المناهضة للنظام في جميع أنحاء إيران، تصاعد الجدل حول اللوحة التي تحتوي على صورة للخميني ونصّين بالفرنسية والفارسية حول ذكرى إقامته.



وقال مصدر في الدرك في منطقة إيفلين لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته إن اللوحة تعرضت للتخريب ليل الثلاثاء الأربعاء.



وأوضح أن الزجاج تحطم وانتزعت اللوحة التي تحمل صورة الخميني من اطارها الخشبي وألقيت على الأرض.



ورغم أن لوحة العرض، التي يبلغ ارتفاعها قرابة المتر مثبتة على أرض خاصة، إلا أنه يمكن رؤيتها من الشارع.



وأقام الخميني في البلدة بين تشرين الأول 1978 وكانون الثاني 1979 عندما أجبره شاه إيران على الذهاب إلى المنفى.