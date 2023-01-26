قتلى بينهم بحّارة صينيين في غرق سفينة شحن قرب اليابان

كم بلغ عدد القتلى؟

قضى ثمانية أشخاص بينهم ستة بحّارة صينيين جراء غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليابان، وفق حصيلة جديدة أعلنها التلفزيون الرسمي الصيني.



وأكد القنصل العام للصين في مدينة فوكووكا في جنوب اليابان للتلفزيون الصيني وفات ثماني، بينهم ستة صينيين.