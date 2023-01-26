أوكرانيا تسقط 24 مسيّرة إيرانية الصنع

المسيّرات أطلقتها القوات الروسية ليلًا

أعلنت أوكرانيا صباح الخميس أنها أسقطت مجموعة مسيّرات هجومية إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية من بحر آزوف بجنوب البلاد.



ولفت سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام إلى أن طائرات بدون طيار أُطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف.



وبحسب المعلومات الأولية، استخدم "العدو "24 مسيّرة شاهد إيرانية الصنع، دُمّرت جميعها، بحسب سلاح الجو الأوكراني.