ثلاثة قتلى فلسطينيين وإصابات عدة خلال عملية للجيش الاسرائيلي في جنين

ثلاثة قتلى فلسطينيين وإصابات عدة خلال عملية للجيش الاسرائيلي في جنين

قتل الجيش الإسرائيلي الخميس أربعة فلسطينيين بينهم امرأة مسنّة، وأصاب آخرين بجروح خلال عملية عسكرية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.





وأعلنت الوزارة في بيان ارتفاع الحصيلة إلى "أربعة شهداء بينهم سيدة مسنّة"، بعدما كانت قد أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل ثلاثة وسقوط "العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة". وأشارت الوزارة إلى أن "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية" متّهمة الجيش الإسرائيلي بـ"اقتحام مستشفى جنين الحكومي، وإطلاق بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع" بداخله.