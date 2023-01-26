دول الإتحاد الأوروبي تبحث سبل زيادة عمليات ترحيل المهاجرين

دول الإتحاد الأوروبي تبحث سبل زيادة عمليات ترحيل المهاجرين

يجتمع وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي في ستوكهولم الخميس لمناقشة سبل تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأن، بما في ذلك عن طريق تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة".



وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الإتحاد الأوروبي: "نرى تزايدًا في عدد الوافدين غير النظاميين... إعادة من رفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية".



وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الإجتماع مشيرة إلى أنه "لدينا معدل إعادات منخفض جدًا، يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع".