المحكمة الدستورية التركية ترفض إرجاء محاكمة حزب معارض

المحكمة الدستورية التركية ترفض إرجاء محاكمة حزب معارض

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا الخميس طلب حزب معارض داعم لحقوق الأكراد إرجاء محاكمته التي قد تنتهي بحله إلى ما بعد إنتخابات أيار العامة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



ويزيد القرار من فرص حرمان ثالث أكبر حزب في تركيا من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 14 أيار.



وتحاول حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان حل حزب الشعوب الديموقراطي منذ آذار 2021 بسبب صلاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة "إرهابية".



ويقول الحزب إنه يتعرض للإستهداف لدفاعه عن حقوق الأكراد ومقاومته حملة الحكومة المتزايدة على الحريات السياسية والمعارضة.

