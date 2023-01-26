الجيش الإسرائيلي ينفي إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى في الضفة الغربية

نفى الجيش الإسرائيلي الخميس إطلاقه الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.وقال متحدث بإسم الجيش لوكالة فرانس برس: "لم يطلق أحد الغاز المسيل للدموع عمدًا في المستشفى، لكن الإشتباك لم يكن بعيدًا عن المستشفى ومن المحتمل أن يكون بعض الغاز المسيل للدموع قد دخل من نافذة مفتوحة".وكانت قد اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة القوات الإسرائيلية بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع "بشكل متعمد" في المستشفى.