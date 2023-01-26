النيابة الألمانية تستبعد الدافع "الإرهابي" وراء هجوم الأربعاء

النيابة الألمانية تستبعد الدافع "الإرهابي" وراء هجوم الأربعاء

إستبعدت النيابة العامة الألمانية الخميس وجود دافع "إرهابي" وراء هجوم بسكين في قطار اقليمي الأربعاء أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.



وصرح المتحدث بإسم النيابة في إيتزيهوي (شمال) بيتر مولر راكو لوكالة فرانس برس أنه "ليس هناك ما يشير إلى سياق إرهابي".



وأشار إلى أن "عناصر السياق الأخرى وسير الأحداث تخضع للتحقيق".



ومن المنتظر أن يتم عرض المهاجم المفترض، وهو فلسطيني يبلغ 33 عامًا تم توقيفه إثر الهجوم الأربعاء، على قاض سيقرر الإجراء الذي سيتم إتخاذه بحقه بعد ظهر الخميس.



ويشتبه في أنه طعن عدة أشخاص في قطار إقليمي سريع من كيل إلى هامبورغ في شمال ألمانيا. وقتلت في الهجوم فتاة تبلغ 16 عامًا وشاب يبلغ 19 عامًا، فيما أصيب سبعة آخرون بعضهم في حالة خطرة.



وأمسك أشخاص في مكان الهجوم بالمنفذ المفترض في محطة بروكستيدت، قبل أن تتسلمه الشرطة.



والمشتبه به متشرد، وكان قد أطلق سراحه من السجن في منتصف كانون الثاني بعد أن قضى عقوبة بتهمة الإعتداء والجرح.

