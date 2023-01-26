الخارجية الفرنسية: لا باريس ولا حلفاءها يخوضون حربًا ضد روسيا

الخارجية الفرنسية: لا باريس ولا حلفاءها يخوضون حربًا ضد روسيا

أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أن لا فرنسا ولا أيًا من شركائها في حالة حرب مع روسيا، رافضة التعليقات التي أدلت بها موسكو بعد القرار الغربي بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا.



ويأتي ذلك ردًا على ما اعتبره الكرملين "تورطًا مباشرًا" للغربيين في النزاع مع إعلانهم عزمهم على تسليم كييف دبابات ألمانية وأميركية الصنع. كما يأتي التوضيح بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك التي قالت: "نحن نقاتل في حرب ضد روسيا وليس في ما بيننا".



وقالت المتحدثة بإسم الوزارة آن كلير لوجندر في مؤتمر صحافي: "نرد بوضوح شديد، لسنا نحن ولا أيًا من حلفائنا في حرب مع روسيا". وأضافت أن "تسليم المعدات العسكرية في إطار ممارسة الدفاع المشروع لا يشكل إنخراطًا في الحرب".



واستنكرت هذه التعليقات الصادرة عن الكرملين.

