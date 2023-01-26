أرمينيا: هدف حصار قره باغ "التطهير العرقي"

أرمينيا: هدف حصار قره باغ "التطهير العرقي"

إتهمت أرمينيا الخميس أذربيجان باتباع "سياسة تطهير عرقي" وإجبار الأرمن على مغادرة منطقة ناغورني قره باغ الإنفصالية.



ومنذ منتصف كانون الأول، تغلق مجموعة من الأذربيجانيين الطريق الوحيد المؤدي إلى قره باغ من أرمينيا إحتجاجًا على ما يقولون إنها عمليات تعدين غير قانونية تحدث أضرارًا بيئية.



ونتيجة لذلك، تعاني المنطقة الجبلية التي تعد حوالى 120 ألف نسمة من شح في الغذاء والدواء والوقود.



والخميس، إتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باكو بممارسة "ضغوط إقتصادية ونفسية لدفع الأرمن للخروج الجماعي من قره باغ".



وقال خلال اجتماع عقدته الحكومة في يريفان: "هذه سياسة تطهير عرقي".



وأشار إلى أن دور حضانة الأطفال والمدارس والجامعات ما زالت مغلقة في قره باغ جراء الحصار مع حرمان آلاف الطلبة من "حقهم الأساسي في التعليم".