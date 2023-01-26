بلينكن يعتزم التوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية للحض على وقف العنف

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ومصر حيث سيحض على وقف أعمال العنف في أعقاب عملية إسرائيلية أوقعت قتلى، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.وسيلتقي بلينكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيشدد على ضرورة أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوتر من أجل وضع حد لدوامة العنف التي أودت بالعديد من الأبرياء، على ما قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية نيد برايس.