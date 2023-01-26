واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أعربت الولايات المتحدة الخميس عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط، للصحافيين: "من الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب إتخاذها في هذه اللحظة".



وأضافت: "نعتقد أنه من المهم جدًا أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعين تعزيز التنسيق الأمني بينهما".



