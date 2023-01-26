الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أخبار دولية
2023-01-26 | 12:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أعربت الولايات المتحدة الخميس عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
     
وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون الشرق الأوسط، للصحافيين: "من الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب إتخاذها في هذه اللحظة".
     
وأضافت: "نعتقد أنه من المهم جدًا أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعين تعزيز التنسيق الأمني بينهما".
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

واشنطن

إسرائيل

LBCI التالي
إنقاذ 95 مهاجرا وفقدان أربعة قبالة الساحل الليبي
زيلينسكي يطالب الغربيين بتزويد قواته صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:10

واشنطن: قرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "ليس صائبًا"

LBCI
أخبار دولية
2022-12-20

واشنطن تعتزم تنظيم اجتماع يضم إسرائيل والدول العربية المطبّعة معها

LBCI
آخر الأخبار
11:47

القيادة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد عملية جنين

LBCI
أخبار دولية
10:54

الرئيس الإسرائيلي حثّ أوروبا على التشدد في محاربة معاداة السامية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:06

كندا تعتزم تزويد أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد

LBCI
أخبار دولية
12:40

ألمانيا توقف شخصا آخر في قضية التجسس لحساب روسيا

LBCI
أخبار دولية
12:02

ماكرون يتوجّه الإثنين إلى هولندا

LBCI
أخبار دولية
11:54

فرنسا تنفي وجود أزمة مع المغرب

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لقمة الأستاذ الرسمي قد تردّه عن الإضراب!

LBCI
عالم الطبخ
2023-01-11

براونيز بالشوكولاتة والموز... وصفة سهلة ومميزة!

LBCI
امن وقضاء
04:00

تحرّك أمام قصر عدل بيروت تضامنا مع القاضي البيطار

LBCI
منوعات
2023-01-25

اكتشاف مذهل... إبنة الـ9 سنوات تعثر على سن "ميغالودون" يعود تاريخه إلى 15 مليون عام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-01-25

إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ما هو السياق الذي سلكه الإفراج عن العوف؟.. هذا ما رواه نزار زكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل إلتزمت الصيدليات بالإضراب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:29

وسقط العدل على باب قصره... إجتماع مجلس القضاء طار والحرب المفتوحة بين البيطار وعويدات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لقمة الأستاذ الرسمي قد تردّه عن الإضراب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

بعد باسيل... فرنجية في بكركي: فهل تكسر زيارتهما الجمود السياسي الحاصل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:06

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:17

ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!

LBCI
أخبار سياسية
06:16

فرنجية: باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة

LBCI
امن وقضاء
08:45

هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان

LBCI
صحف اليوم
00:16

سليم لـ"الأخبار": قد أُطالب بإقالة قائد الجيش

LBCI
أخبار لبنان
16:24

مقتل شاب يعمل في محل صرافة في جل الديب رميا بالرصاص

LBCI
حال الطقس
03:15

منخفض جوّي قريبا...

LBCI
امن وقضاء
04:58

بالفيديو: تفاصيل إحباط عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة