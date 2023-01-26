كندا تعتزم تزويد أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد

كندا تعتزم تزويد أوكرانيا أربع دبابات ليوبارد

أعلنت كندا الخميس أنها ستنضم للولايات المتحدة وكندا ودول أخرى في تزويد أوكرانيا دبابات ثقيلة لمواجهة القوات الروسية مع أربع دبابات ليوبارد جاهزة للقتال.



وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند في مؤتمر صحافي: "هذه الدبابات الأربع جاهزة للقتال وسيتم إرسالها خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرة إلى أن عدد الدبابات التي سترسلها كندا إلى كييف "قد يرتفع" في المستقبل.