مجلس أوروبا يطالب بإنشاء محكمة للقادة الروس المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا

طالب مجلس أوروبا بالإجماع بتشكيل محكمة دولية خاصّة لمحاكمة القادة الروس وكذلك البيلاروسيين المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا.



وتبنّى ممثّلو الدول الأعضاء الـ46، بغالبية 100 عضو مؤيّد وامتناع عضو واحد، قراراً يستهدف القادة المدنيين والعسكريين الذين "خطّطوا أو أعدّوا أو أطلقوا أو نفّذوا" العدوان على أوكرانيا، من دون أن يسمّيهم.



وقالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال اجتماع في ستراسبورغ: "لولا قرارهم شنّ هذه الحرب العدوانية ضدّ أوكرانيا، لما حدثت الانتهاكات والدمار والموت والأضرار التي نجمت عن ذلك".



ودعت الجمعية الدول الأعضاء في المجلس إلى إنشاء هذه المحكمة الخاصة بدعم أكبر عدد ممكن من الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وتتوقّع الجمعية الحصول على "دعم سياسي" لهذا المشروع خلال قمّة رؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا، التي ستُعقد في أيار في ريكيافيك.



ويضمّ مجلس أوروبا 47 دولة، بينها بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي مثل مولدافيا وأرمينيا وأذربيجان.



وكان البرلمان الأوروبي الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبنّى الأسبوع الماضي نصّاً مشابهاً بأغلبية 472 صوتاً (19 عضواً صوّتوا ضدّه، وامتنع 33 عضواً عن التصويت).