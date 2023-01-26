في الصومال... مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية في عملية إنزال أميركية

الجيش الأميركي نفّذ بأمر من بايدن عملية إنزال في الصومال أسفرت عن مقتل 11 جهادياً أبرزهم بلال السوداني

أعلنت الإدارة الأميركية أنّ الجيش الأميركي نفّذ بأمر من الرئيس جو بايدن عملية إنزال في الصومال أسفرت عن مقتل 11 جهادياً أبرزهم بلال السوداني، القيادي الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وعدد من كبار المسؤولين في واشنطن إنّ هذه العملية العسكرية التي تمّ التحضير لها على مدى "أشهر عديدة" لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين كما لم تتكبّد القوات الأميركية فيها أيّ خسائر في الأرواح.



وبحسب مسؤول في الإدارة الأميركية فإنّ عملية الإنزال جرت في منطقة جبلية في شمال الصومال وكان هدفها إلقاء القبض على القيادي الجهادي، لكنّ معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأميركيين والمسلّحين الجهاديين مما أسفر عن مقتل السوداني وعشرة من رفاقه.