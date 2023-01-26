الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
22
o
الجنوب
18
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
22
o
الجنوب
18
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تغلق مجموعة "هايف" للقرصنة
أخبار دولية
2023-01-26 | 16:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
واشنطن تغلق مجموعة "هايف" للقرصنة
غارلاند: السلطات الأميركية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا نجحت في السيطرة على خوادم موقع "هايف"
أفادت وزارة العدل الأميركية بأنها تمكنت من إغلاق مجموعة "هايف" للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار.
وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أن السلطات الأميركية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا نجحت في السيطرة على خوادم موقع "هايف" (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريباً.
وأدّى اختراق الموقع الى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل الى 130 مليون دولار بعد تجميد "هايف" لأنظمتها الالكترونية وسرقة بياناتها.
ووصفت ليزا موناكو نائبة وزير العدل السيطرة على "هايف" بأنها "عملية القرن الحادي والعشرين"، قائلة: "لقد اخترقنا القراصنة".
ونشطت مجموعة "هايف" في تقديم الخدمات لبرامج الفدية، ما يعني أنه كان بامكان أي شخص استئجار خدمات الموقع لاختراق أنظمة الشركات الالكترونية وتشفيرها ومطالبة أصحابها بدفع المال لتحريرها مجددا. ويتم تقاسم عائدات عمليات الابتزاز بين الموقع ومنفذي العملية.
ومنذ ظهور "هايف" للمرة الأولى عام 2021، تم اختراق أكثر من 1500 شركة ومؤسسة أجبرت على دفع فديات غالبا بالعملات المشفرة.
ومن بين الضحايا شركات "تاتا باور" الهندية و"ميديا ماركت" الألمانية العملاقة للبيع بالتجزئة وخدمة الصحة العامة في كوستاريكا وشركة الغاز الحكومية الإندونيسية والعديد من المستشفيات الأميركية، وفقا لمستشاري الأمن السيبراني.
وفجر اليوم، تم تجميد موقع هايف على الويب المظلم، وظهرت على الصفحة الرئيسية للموقع عبارة باللغتين الإنكليزية والروسية تفيد بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي استولى عليه.
وقال المسؤولون الأميركيون إنه من خلال اقتحام موقع الويب المظلم الخاص بـ"هايف" وجمع المعلومات، تمكنت سلطات العدل من الحصول على المفاتيح الرقمية اللازمة لإلغاء تأمين البيانات المجمدة للضحايا حتى لا يضطروا إلى دفع أموال "هايف".
وقالت موناكو: "على مدى شهور ساعدنا الضحايا على هزيمة مهاجميهم وحرمنا شبكة هايف من أرباح الابتزاز".
ولم تحدد السلطات الأميركية الجهة التي تقف وراء "هايف" وما إذا كانت ستنفذ أي توقيفات، قائلة إنّ التحقيق جار. وساهم في العملية مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي ومركز شرطة ريوتلنغن الألمانية والشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية والوحدة الوطنية الهولندية لجرائم التكنولوجيا الفائقة واليوروبول.
آخر الأخبار
أخبار دولية
واشنطن
هايف
قرصنة
التالي
دول الإتحاد الأوروبي تبحث سبل زيادة عمليات ترحيل المهاجرين
ثلاثة قتلى فلسطينيين وإصابات عدة خلال عملية للجيش الاسرائيلي في جنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:33
واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
أخبار دولية
12:33
واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
0
آخر الأخبار
12:10
واشنطن: قرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "ليس صائبًا"
آخر الأخبار
12:10
واشنطن: قرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "ليس صائبًا"
0
صحف اليوم
2023-01-25
أبعاد تدخل واشنطن وباريس مع البيطار (الاخبار)
صحف اليوم
2023-01-25
أبعاد تدخل واشنطن وباريس مع البيطار (الاخبار)
0
أخبار دولية
2023-01-25
واشنطن سترسل لكييف 31 دبابة أبرامز
أخبار دولية
2023-01-25
واشنطن سترسل لكييف 31 دبابة أبرامز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:34
بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أميركي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
أخبار دولية
00:34
بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أميركي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
0
أخبار دولية
00:34
إدانة منفذ إعتداء بإسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك
أخبار دولية
00:34
إدانة منفذ إعتداء بإسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك
0
أخبار دولية
00:31
قصف إسرائيلي على غزة إثر إطلاق صواريخ من القطاع
أخبار دولية
00:31
قصف إسرائيلي على غزة إثر إطلاق صواريخ من القطاع
0
أخبار دولية
00:28
ماكرون يكرر أمام لولا دعم فرنسا للبرازيل
أخبار دولية
00:28
ماكرون يكرر أمام لولا دعم فرنسا للبرازيل
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
0
فنّ
08:31
"قرّب عيد الحب"... مفاجأة نانسي عجرم على شاشة الـLBCI
فنّ
08:31
"قرّب عيد الحب"... مفاجأة نانسي عجرم على شاشة الـLBCI
0
أخبار لبنان
12:24
الصحة: 247 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
أخبار لبنان
12:24
الصحة: 247 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
0
أخبار دولية
12:33
واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
أخبار دولية
12:33
واشنطن تأسف لقرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-01-25
إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف
أمن وقضاء
2023-01-25
إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو السياق الذي سلكه الإفراج عن العوف؟.. هذا ما رواه نزار زكا
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما هو السياق الذي سلكه الإفراج عن العوف؟.. هذا ما رواه نزار زكا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل إلتزمت الصيدليات بالإضراب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل إلتزمت الصيدليات بالإضراب؟
0
أمن وقضاء
13:29
وسقط العدل على باب قصره... إجتماع مجلس القضاء طار والحرب المفتوحة بين البيطار وعويدات مستمرة
أمن وقضاء
13:29
وسقط العدل على باب قصره... إجتماع مجلس القضاء طار والحرب المفتوحة بين البيطار وعويدات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لقمة الأستاذ الرسمي قد تردّه عن الإضراب!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لقمة الأستاذ الرسمي قد تردّه عن الإضراب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بعد باسيل... فرنجية في بكركي: فهل تكسر زيارتهما الجمود السياسي الحاصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
بعد باسيل... فرنجية في بكركي: فهل تكسر زيارتهما الجمود السياسي الحاصل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:06
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:06
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
3
امن وقضاء
08:45
هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان
امن وقضاء
08:45
هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان
4
أخبار سياسية
06:16
فرنجية: باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة
أخبار سياسية
06:16
فرنجية: باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
6
امن وقضاء
04:58
بالفيديو: تفاصيل إحباط عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي
امن وقضاء
04:58
بالفيديو: تفاصيل إحباط عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي
7
آخر الأخبار
06:03
فرنجية من بكركي: لم أترشحّ على رئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لدي عدد الاصوات التي تخولني أن أكون مرشحاً جداياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس
آخر الأخبار
06:03
فرنجية من بكركي: لم أترشحّ على رئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لدي عدد الاصوات التي تخولني أن أكون مرشحاً جداياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس
8
امن وقضاء
05:42
عويدات يحيل البيطار على التفتيش القضائي
امن وقضاء
05:42
عويدات يحيل البيطار على التفتيش القضائي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store