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ماكرون يكرر أمام لولا دعم فرنسا للبرازيل

أخبار دولية
2023-01-27 | 00:28
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ماكرون يكرر أمام لولا دعم فرنسا للبرازيل
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ماكرون يكرر أمام لولا دعم فرنسا للبرازيل

ماكرون يكرر أمام لولا دعم فرنسا للبرازيل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه الخميس نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "دعم فرنسا" بعد الهجمات التي شنها في أوائل كانون الثاني أنصار للرئيس السابق المتطرف جايير بولسونارو على مقار السلطة في برازيليا. 
      
وكتب ماكرون على تويتر: "خلال لقائنا، كررت للرئيس لولا دعم فرنسا بعد الهجمات على الديموقراطية البرازيلية"، قائلًا: "أكدنا مجددًا تصميمنا على العمل من أجل المناخ والتنوع البيولوجي وغاباتنا ومكافحة الجوع. سنواجه هذه التحديات".

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إيمانويل ماكرون

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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