قصف إسرائيلي على غزة إثر إطلاق صواريخ من القطاع

قصف إسرائيلي على غزة إثر إطلاق صواريخ من القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة الجمعة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني.



وقال الجيش في بيان إن "القوات الإسرائيلية تقصف حاليًا قطاع غزة".



من جهتها، أوضحت مصادر أمنية في غزة لوكالة فرانس برس أن 15 غارة نفذت من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.











