إدانة منفذ إعتداء بإسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك

دانت هيئة محلفين فدرالية في مانهاتن الخميس سيف الله سايبوف الأوزبكي المتطرف الذي قتل ثمانية من راكبي الدراجات والمشاة دهسًا في نيويورك عام 2017 بإسم تنظيم الدولة الإسلامية.وأدين الرجل (34 عامًا) الذي كان يحاكم منذ 9 كانون الثاني بـ28 تهمة بينها ثمان تتعلق بـ"القتل بهدف الإنضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية"، وهي تهم "يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة" حسب المدعي الفدرالي في مانهاتن.وفي يوم عيد هالوين عام 2017، إنطلق سايبوف بشاحنة بيك-آب على طول نهر هدسون جنوبي مانهاتن ودهس عددًا من الأشخاص وقتل ثمانية بينهم خمسة أرجنتينيين وبلجيكية.وأسفر الهجوم عن حصيلة هي الأكثر دموية في نيويورك بعد إعتداءات 11أيلول 2001 ووقع بعد أكثر من عام على هجوم نيس جنوبي فرنسا عندما صدم تونسي (31 عامًا) بشاحنته حشدًا كان يشاهد عرض الألعاب النارية في 14 تموز مخلفًا 86 قتيلًا وأكثر من 400 جريح.