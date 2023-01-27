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بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أميركي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
أخبار دولية
2023-01-27 | 00:34
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بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أميركي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أميركي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الهدوء الخميس في وقت يتصاعد الغضب إثر وفاة الأميركي من أصل إفريقي تاير نيكولز في ممفيس بولاية تينيسي (جنوب) بعد اعتقاله بأيدي خمسة شرطيين سود أوائل كانون الثاني.
وقال بايدن في بيان "في حين يشعر الأميركيون بالحزن وتجري وزارة العدل تحقيقها وتواصل السلطات عملها، أنضم إلى عائلة تاير في الدعوة إلى احتجاجات سلمية. الغضب مفهوم لكن العنف غير مقبول أبدا"، حاضا على إجراء "تحقيق سريع وكامل وشفاف" في هذه المأساة.
وأودع الشرطيون الخمسة السجن الخميس بتهمة القتل بعد وفاة نيكولز أوائل كانون الثاني بعد أيام على عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت "مروعة". وعناصر الشرطة هؤلاء من ممفيس، المدينة الكبيرة في تينيسي، وجميعهم أميركيون من أصل إفريقي، ويواجهون تهما عدة بينها القتل والاعتداء بالضرب.
في 7 كانون الثاني، أراد الشرطيون اعتقال نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم. ولا تزال تفاصيل عملية الاعتقال تلك غير واضحة. وهناك مقطع فيديو يبين الوقائع لكن لم يتم عرضه حتى الآن إلا أمام أقارب الضحية ومحاميهم.
وقال بايدن في بيانه إن "وفاة تاير هي تذكير مؤلم بأنه يجب علينا فعل المزيد للتأكد من أن نظام العدالة لدينا يحترم الوعد (بضمان) عدالة منصفة ونزيهة".
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