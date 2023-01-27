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قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران

أخبار دولية
2023-01-27 | 03:47
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قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
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قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران

قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران

قتل مسلح برشاش كلاشنيكوف مسؤولًا يتولى الحفاظ على الأمن في سفارة أذربيجان في طهران الجمعة وجرح حارسين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية.
     
وأكد بيان الخارجية الذي وصف وضع الجريحين بـ"المرضي" أنه تم إطلاق تحقيق.
     
وتضم إيران الملايين من أفراد العرقية الأذرية ولطالما اتهمت باكو بتأجيج النزعات الإنفصالية على أراضيها.
     
ويهيمن الفتور تقليديًا على العلاقات بين باكو وطهران إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفًا مقربًا لتركيا، الخصم التاريخي لإيران.
     
كما أن إيران تتوجس من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل التي تعد مزودًا مهمًا للأسلحة إلى باكو، مشيرة إلى أن تل أبيب قد تستخدم الأراضي الأذربيجانية للتحرك ضد إيران.

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