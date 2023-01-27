الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
أخبار دولية
2023-01-27 | 03:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
قتل مسلح برشاش كلاشنيكوف مسؤولًا يتولى الحفاظ على الأمن في سفارة أذربيجان في طهران الجمعة وجرح حارسين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية.
وأكد بيان الخارجية الذي وصف وضع الجريحين بـ"المرضي" أنه تم إطلاق تحقيق.
وتضم إيران الملايين من أفراد العرقية الأذرية ولطالما اتهمت باكو بتأجيج النزعات الإنفصالية على أراضيها.
ويهيمن الفتور تقليديًا على العلاقات بين باكو وطهران إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفًا مقربًا لتركيا، الخصم التاريخي لإيران.
كما أن إيران تتوجس من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل التي تعد مزودًا مهمًا للأسلحة إلى باكو، مشيرة إلى أن تل أبيب قد تستخدم الأراضي الأذربيجانية للتحرك ضد إيران.
آخر الأخبار
أخبار دولية
هجوم
سفارة أذربيجان
إيران
التالي
مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟
بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أميركي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-14
منظمة العفو الدولية تعتبر إعدام أكبري "هجوما شنيعا" لإيران "على الحق في الحياة"
أخبار دولية
2023-01-14
منظمة العفو الدولية تعتبر إعدام أكبري "هجوما شنيعا" لإيران "على الحق في الحياة"
0
أخبار دولية
2022-12-30
أوكرانيا تعلن أنها صدّت خلال الليل هجومًا روسيًا بمسيّرات إيرانية الصنع
أخبار دولية
2022-12-30
أوكرانيا تعلن أنها صدّت خلال الليل هجومًا روسيًا بمسيّرات إيرانية الصنع
0
أخبار دولية
2022-12-19
مقتل أربعة عناصر أمن إيرانيين في هجوم
أخبار دولية
2022-12-19
مقتل أربعة عناصر أمن إيرانيين في هجوم
0
أخبار دولية
06:48
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية الهجوم بالكلورين على دوما عام 2018
أخبار دولية
06:48
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية الهجوم بالكلورين على دوما عام 2018
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:48
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية الهجوم بالكلورين على دوما عام 2018
أخبار دولية
06:48
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية الهجوم بالكلورين على دوما عام 2018
0
خبر كاذب
04:02
السفارة الأميركية في السودان تنفي خبراً حول التأشيرات!
خبر كاذب
04:02
السفارة الأميركية في السودان تنفي خبراً حول التأشيرات!
0
خبر كاذب
03:56
مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟
خبر كاذب
03:56
مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟
0
أخبار دولية
00:34
بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أميركي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
أخبار دولية
00:34
بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أميركي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:47
قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
أخبار دولية
03:47
قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 26-01-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 26-01-2023
0
منوعات
2023-01-12
جريمة تهز ليبيا... قتلت زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة لكسره فناجين قهوة
منوعات
2023-01-12
جريمة تهز ليبيا... قتلت زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة لكسره فناجين قهوة
0
أخبار دولية
14:55
إسرائيل تحضّ الحلف الأطلسي على مواجهة التهديد الإيراني
أخبار دولية
14:55
إسرائيل تحضّ الحلف الأطلسي على مواجهة التهديد الإيراني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
0
أخبار لبنان
05:11
وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني
أخبار لبنان
05:11
وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني
0
أخبار لبنان
04:37
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
أخبار لبنان
04:37
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
0
خبر كاذب
03:56
مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟
خبر كاذب
03:56
مشروع سكني متطوّر ... في الامارات أم العراق؟
0
أخبار لبنان
03:51
إعتصام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية
أخبار لبنان
03:51
إعتصام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية أمام وزارة الداخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:06
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:06
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
3
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
4
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
5
امن وقضاء
08:45
هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان
امن وقضاء
08:45
هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
7
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
8
امن وقضاء
08:06
معلومات للـLBCI: وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير المدعومة
امن وقضاء
08:06
معلومات للـLBCI: وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير المدعومة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store