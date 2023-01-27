منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل دمشق مسؤولية الهجوم بالكلورين على دوما عام 2018

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير أن محققيها يعتقدون بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما في 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا.



وأفادت المنظمة في بيان بأن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن القوات الجوية العربية السورية نفّذت الهجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018.