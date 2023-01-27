تصعيد أمني يشهده قطاع غزة الفلسطيني...

تصعيد أمني يشهده قطاع غزة الفلسطيني...

تصعيد أمني يشهده قطاع غزة الفلسطيني إثر شن الجيش الإسرائيلي غارات عليه ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.