مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: للاستعداد لموجة جديدة محتملة من الأوكرانيين الفارين

حذر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من أن الأوروبيين يجب أن يكونوا مستعدين لموجة جديدة محتملة من الأوكرانيين الفارين من القتال، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كييف.