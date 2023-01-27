سيول في نيوزيلندا تتسبب بحالة طوارئ وتطيح بحفلة لإلتون جون

تسببت الأمطار الغزيرة في أوكلاند في نيوزيلندا، بفيضانات واسعة النطاق، ما أدى إلى إغلاق المطار وإلغاء حفلة موسيقية لإلتون جون.



وعبّر رئيس بلدية أوكلاند واين براون، في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة،عن حزنه العميق بعد العثور على جثة في إحدى الضواحي الشمالية.



ولم تؤكد الشرطة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الفيضانات.



وحولت الفيضانات المفاجئة الكثير من طرق أوكلاند إلى أنهار، وتسببت رداءة الطقس في إغلاق مطار المدينة بعدما غرقت بعض مبانيه في المياه.



وأكد مطار أوكلاند، أكبر مطارات نيوزيلندا، توقف حركة المغادرة والوصول في المرفق الجوي حتى ظهر السبت بالتوقيت المحلي.