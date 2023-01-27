الاتحاد الأوروبي يمدد تطبيق العقوبات على روسيا ستة أشهر

الاتحاد يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو

قرّر الاتحاد الأوروبي تمديد تطبيق عقوباته على روسيا ستة أشهر على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو.



وتعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات، ويزداد التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء صعوبة، وفق مسؤولين أوروبيين.



وكانت أوكرانيا دعت إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة الصواريخ الروسية وقطاع الطاقة النووية.



ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توسيع مدى العقوبات لتشمل بيلاروس حليفة موسكو.